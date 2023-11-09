صحفي فلسطيني يعمل لصالح شبكة "سي إن إن" يرد على موقع عبري اتهمه بالضلوع في هجوم "حماس" على إسرائيل

أكد الصحفي الفلسطيني حسن إصليح الذي يعمل لصالح شبكة "سي إن إن"، تعرضه لحمة تحريض كبيرة من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، بسبب تغطيته للحرب في غزة.

وكتب إصليح عبر منصة "إكس": "أتعرض حاليا لحملة تحريض كبيرة عبر وسائل الإعلام العبرية وذلك بعد تغطيتي للحرب المتواصلة على غزة، وإنني إزاء هذا التحريض الإعلامي الممنهج تجاهي لأحمل الجهات المعنية المسؤولية وأحذر من استهداف الأطقم الصحفية ووكالات الأنباء العاملة والمحلية في قطاع غزة".

تنويه

أتعرض حاليا لحملة تحريض كبيرة على وسائل الإعلام العبرية وذلك بعد تغطيتي الحرب المتواصلة على غزة

..وإنني إزاء هذا التحريض الإعلامي الممنهج تجاهي لأحمل الجهات المعنية المسؤولية واحذر من استهداف الأطقم الصحفية ووكالات الأنباء العاملة والمحلية في قطاع غزة

الصحفي حسن اصليح — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) November 8, 2023

ومن جانبه دان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "حملة التحريض المشبوهة التي يقوم بها الاحتلال ووسائل إعلامه المجندة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين أبدعوا في التغطية الإعلامية للمحرقة الهمجية النازية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

المكتب الإعلامي الحكومي: ندين حملة التحريض المشبوهة التي يقوم عليها الاحتلال ووسائل إعلامه المجندة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين أبدعوا في التغطية الإعلامية للمحرقة الهمجية النازية المتواصلة على شعبنا في قطاع غزة. — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) November 9, 2023

جاء ذلك عقب نشر موقع "أونيست ريبورتينغ" الداعم لإسرائيل تقريرا قال فيه إن "مراسلي عدة وكالات غربية شهيرة كانوا على علم مسبق بهجوم حركة "حماس" على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر الماضي"، كان أبرزهم الصحفي الفلسطيني حسن اصليح الذي يعمل لصالح شبكة "سي عن إن".

ووفقا للموقع فقد وثق مصورو صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالات "أسوشيتد برس" "ورويترز" و"سي إن إن"، الساعات الأولى للهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل، واقتحام مقاتلي الفصائل الفلسطينية لمستوطنات غلاف غزة، ما أثار الشكوك حول كسر هؤلاء الصحفيين "الخطوط الأخلاقية لمهنة الصحافة لمجرد الحصول على الصور".

المصدر: RT