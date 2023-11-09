بالفيديو.. طيران الاستطلاع الإسرائيلي يحلق فوق جنوب لبنان تزامنا مع قصف مدفعي

أفادت مراسلة RT بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلي تحلق فوق قرى جنوب لبنان وصولا إلى منطقة البقاع على الحدود مع سوريا، وسط قصف مدفعي استهدف عيتا الشعب ورميش.

وقالت مراسلتا إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق في أجواء القطاع الاوسط من الجنوب اللبناني يترافق مع تحليق للطيران الحربي، وفي أجواء البقاع اللبناني على الحدود مع سوريا.

كما أطلقت 9 قذائف من المدفعية الإسرائيلية على أطراف خلة هرمون وأطراف عيتا الشعب، واستهدفت المدفعية منطقة قاطمون على أطراف بلدة رميش في القطاع الأوسط،

وتم استهداف منطقة الكروم على أطراف بلدة محيبيب بصاروخ من مسيرة إسرائيلية.

وذكرت مراسلتنا أن النيران اندلاع النيران في ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية بعد استهدافها من لبنان بين القطاعين الغربي والأوسط

هذا واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة رامية وبيت ليف في القطاع الغربي بأكثر من 30 قذيفة، وقصفت على أطراف بلدة الهبارية في القطاع الشرقي.

المصدر: RT