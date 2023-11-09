إعلام إسرائيلي: مخطط دولي لتحويل سواحل شمال سيناء لبديل عن مستشفيات غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخطط دولي لتحويل سواحل شمال شبه جزيرة سيناء في مصر لمنطقة صحية بديلا عن مستشفيات قطاع غزة، بناء على طلب من إسرائيل.

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ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ، فإن سفن من إيطاليا وفرنسا واليونان ستعمل كمستشفيات عائمة في شبه جزيرة سيناء لعلاج جرحى قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه تعمل مصر والدول الأوروبية والأمم المتحدة على إنشاء مستشفيات ميدانية قرب الحدود لخلق نظام بديل للمستشفيات في قطاع غزة

وكان قد أعلن وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، أمس الأربعاء، أن بلاده سترسل سفينة مستشفى لعلاج الجرحى في قطاع غزة للمساعدة في علاج الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الحرب.

وبحسب كروسيتو، فإن السفينة تغادر سواحل إيطاليا وعلى متنها 170 من أفراد الطاقم، من بينهم 30 حاصلين على تدريب طبي عالى المستوى، وبجانب ذلك، تعمل روما على خطة لإنشاء مستشفى ميداني في غزة.

كما تجري فرنسا أيضًا محادثات مع مصر لإنشاء مستشفى ميداني مزود بقدرات جراحية لسكان غزة، وفق ما قاله وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع صحيفة "لوريان لو جور".

وأرسلت فرنسا حاملة طائرات هليكوبتر إلى المنطقة، والتي، بحسب الرئيس إيمانويل ماكرون، كانت تهدف إلى دعم المستشفيات في غزة.

ومن المفترض أن ترسو السفن في مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء في مصر ومن المفترض أن يصل الجرحى إلى هناك.

وفي الوقت نفسه، تقوم مصر ببناء مستشفيات ميدانية في العريش وأماكن أخرى، كما وافقت إسرائيل على أن تقوم الأمم المتحدة ببناء مستشفيات ميدانية في غزة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة: "نحن لا نبحث عن مستشفيات عائمة، بل نريد تزويد المستشفيات بالأدوية والمعدات الطبية والوقود".

وقالت يديعوت إنه قد هبطت أمس، بموافقة إسرائيلية، خمس طائرات تحمل معدات طبية وأغذية من الإمارات العربية المتحدة في مطار العريش في شبه جزيرة سيناء، حيث سيتم استخدام المعدات لإنشاء مستشفى ميداني في جنوب شرق غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن أحد المقربين من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، كان على متن إحدى الطائرات التي وصلت العريش.

المصدر: يديعوت أحرونوت