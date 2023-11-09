السيسي يصدر قرارا حول رجل أعمال وقف إلى جانب الجيش المصري في مكافحة الإرهاب

تصدر اسم رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه عضوا بالجهاز الوطني لتنمية سيناء.

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وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما جمهوريا، عقب تصديق وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي بتعيين المهندس إبراهيم العرجاني عضوا في مجلس إدارة الجهاز الوطني لتعمير شبه جزيرة سيناء والذي يعتبر هيئة عامة اقتصادية تتبع رئاسة مجلس الوزراء.

ويعتبر المهندس إبراهيم العرجاني، أحد رجال الأعمال المصريين، وهو رئيس مجلس إدارة "مجموعة شركات أبناء سيناء"، و"شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار"، و"شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة"، ورئيس مجلس أمناء "مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية".

وقال النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري في حديث سابق إن إبراهيم العرجاني أحد مشايخ قبيلة الترابين بسيناء، ووصفه بأنه "أحد أبطال الحرب على الإرهاب".

وقال بكري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "هل سألتم أنفسكم.. لماذا أعلنت جماعة الإخوان الإرهابية حربها علي الشيخ إبراهيم العرجاني؟!".

وتحدث بكري عن دور العرجاني في دعم الجيش والشرطة خلال الحرب على الإرهاب، وأشار إلى أن "إبراهيم العرجاني كان من أبرز الداعمين للجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب منذ 2011".

وأضاف بكري: "إبراهيم العرجاني هو الذي كان وراء بيان قبيلته قبيلة الترابين في 2017/11/29 والذي دعا كافة قبائل وعائلات سيناء إلى تشكيل اتحاد للقبائل لمعاونة الجيش والشرطة ضد الإرهاب".

وقال: "إبراهيم العرجاني كان هو مهندس اجتماع عدة قبائل وعائلات وأصدروا البيان الأول للاتحاد في 2017/11/30، والذي أعلنوا فيه بدء المواجهة مع الإرهابين جنبا إلى جنب مع الجيش والشرطة".

وتابع: "لأنه ارتبط بعلاقه نضالية هو وصديقه الأعز ًسالم لافي الذي استشهد في منطقة إلبرث معقل الترابين، وكانا صديقين للشهيد أحمد المنسي"، بحسب قوله.

وأضاف: "لأنه مازال يرعي ويدعم ويشرف على اتحاد قبائل سيناء الذي كان له دوره في تطهير سيناء من الإرهاب جنبا إلى جنب مع الجيش والشرطة، ولأنه له دور اجتماعي وتنموي مع أهله في سيناء".

المصدر: RT