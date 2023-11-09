حملة اقتحامات واسعة.. قتيلان وجرحى إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (صور+ فيديو)

قتل فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس في اشتباكات أعقبت اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية.

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واقتحمت القوات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية قرية الطبقة قرب بلدة دورا جنوب غرب الخليل، مما أدى لاندلاع مواجهات بينها وبين الأهالي، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وتعرض الشاب أنس ناصر أبو عطوان (30 عاما) لإصابة في الصدر بالرصاص الحي نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث توفي متأثرا بإصابته.

كما قتل رجل يدعى محمد فريد ثوابته (51 عاما)، من بلدة بيت فجار بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن، أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة بيت لحم.

وتعرض عدد من الأشخاص لإصابات متفاوتة خلال اقتحام قوات إسرائيلية مخيم الأمعري في رام الله. وأفادت مصادر محلية بإصابة 5 أشخاص بينهم سيدة خلال المواجهات.

وأفادت تقارير صحفية بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت موقعا في وسط مخيم جنين، فيما قامت آليات الجيش بتجريف وتدمير البنى التحتية في محيط المخيم وعلى أطرافه، وأغلقت مداخله بالسواتر.

وأوضحت المصادر أن الجرافات بدأت بتدمير شارع السكة المحاذي لمستشفى ابن سينا، والمستشفى الأردني الميداني بمحاذاة مخيم جنين، كما جرفت الشارع المحاذي لمسجد الطوالبة، وشارع حي الزهرة.

وأضافت أن عددا من المواطنين اضطروا إلى الخروج من منازلهم على أطراف المخيم بسبب إطلاق النار الكثيف باتجاه منازلهم.

المصدر: RT