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"إضعاف مصر لأجل إسرائيل مهم لأمريكا".. فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يثير تفاعلا كبيرا

أخبار العالم العربي

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو للرئيس المصري الراحل حسني مبارك يتحدث عن أهمية إضعاف مصر بالنسبة لأمريكا من أجل إسرائيل.

وقال مبارك في رده على سؤال لأحد الأشخاص في فيديو وصفه البعض بالنادر وأنه لم ينشر من قبل: "عاوز مساندة العرب لفلسطين في مواجهة إسرائيل وأمريكا، ابقى قابلني"، وسط ضحك كبير من الرئيس الراحل والحضور.

وفسر الرئيس الراحل حديثه بعد ذلك بأن أمريكا تعطي إسرائيل كل شيء لتبقى المسيطرة على المنطقة العربية، وبالنسبة لهم إضعاف مصر مهم جدا لإسرائيل، وهو  الهدف.

وسخر مبارك قائلا: "دة العرب كلهم محتاجين مساندة أمريكا خليك مع الله".

المصدر: RT

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