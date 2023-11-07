"إضعاف مصر لأجل إسرائيل مهم لأمريكا".. فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يثير تفاعلا كبيرا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو للرئيس المصري الراحل حسني مبارك يتحدث عن أهمية إضعاف مصر بالنسبة لأمريكا من أجل إسرائيل.

#مبارك أوضح الموقف...

تسريب ينشر لأول مرة...

تعليقي: لا يمكن الانتصار الا بتوحيد العرب وبتحييد أمريكا وكلاهما مستحيل في الواقع الحالي.#Gaza#فلسطين_الانpic.twitter.com/CEdbmPzPUG — Moataz A. Fattah (Ph.D) (@MoatazAFattah) November 7, 2023

وقال مبارك في رده على سؤال لأحد الأشخاص في فيديو وصفه البعض بالنادر وأنه لم ينشر من قبل: "عاوز مساندة العرب لفلسطين في مواجهة إسرائيل وأمريكا، ابقى قابلني"، وسط ضحك كبير من الرئيس الراحل والحضور.

وفسر الرئيس الراحل حديثه بعد ذلك بأن أمريكا تعطي إسرائيل كل شيء لتبقى المسيطرة على المنطقة العربية، وبالنسبة لهم إضعاف مصر مهم جدا لإسرائيل، وهو الهدف.

وسخر مبارك قائلا: "دة العرب كلهم محتاجين مساندة أمريكا خليك مع الله".

المصدر: RT