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الطيران الروسي يشن غارات على تحصينات مسلحين في إدلب

أخبار العالم العربي

الطيران الروسي يشن غارات على تحصينات مسلحين في إدلب
Legion-Media
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صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، الأدميرال فاديم كوليت بأن الطيران الروسي أغارعلى تحصينات مجموعات مسلحة إرهابية في قريتي سفوهن والحلوبي في إدلب السورية.

وأشار كوليت إلى أن “القوات الجوية الروسية نفذت ضربات جوية في منطقتي سفوخون وحلوبا بمحافظة إدلب واستهدفت بضرباتها ملاجئ وتحصينات تحت الأرض يتحصن فيها المسلحون المشاركون في قصف مواقع القوات الحكومية السورية”.

وأضاف: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل أربع هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شنها مسلحو جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني، وقد نفذ المسلحون هجومين على محافظة حلب، وهجومين على محافظة اللاذقية.

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المصدر: تاس

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