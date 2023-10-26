الجيش السوري: إحباط هجوم بـ8 مسيرات للإرهابيين محملة بالمتفجرات بريفي حماة وحلب (صور)

تمكنت وحدات من الجيش السوري من إسقاط وتدمير 8 طائرات مسيرة تابعة للتنظيمات المسلحة، بعد أن كانت مذخّرة بالقذائف المتفجرة في ريفي حماة وحلب وكانت ستستهدف المدنيين الآمنين.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "وحدات من قواتنا المسلحة تسقط وتدمر عددا من الطائرات المسيّرة التابعة للإرهابيين ".

وأضافت الدفاع السورية: "تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة من تدمير وإسقاط ثماني مسيرات محملة بالقذائف المتفجرة في ريفي حماة وحلب كانت تستهدف المدنيين الآمنين".

وفي السياق ذاته أيضا، أعلن مصدر في قيادة شرطة مدينة حماة في سوريا عن مقتل 3 مواطنين وجرح 2 آخرين في بلدة الربيعة بريف المدينة وذلك في اعتداء إرهابي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيّرة.

وقال المصدر في قيادة الشرطة لوكالة الأنباء الرسمية "سانا": "استشهاد 3 مواطنين وجرح اثنين في بلدة الربيعة بريف حماة في اعتداء إرهابي بطائرة مسيّرة".

وذكر المصدر أن طائرة مسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب اعتدت بعدة قذائف على الأحياء السكنية في بلدة الربيعة بريف حماة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين ووقوع أضرار مادية.

المصدر: الدفاع السورية + سانا