الرئيس التونسي يتهم متواطئين مع "الحركة الصهيونية" بمحاولة "إرباك الدولة" على خلفية واقعة المرناقية

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد "المتواطئين مع الحركة الصهيونية" وأطراف من الداخل بـ"إرباك الدولة" التونسية.

وجاءت تصريحات الرئيس سعيد اليوم الأربعاء خلال لقائه بوزير الداخلية كمال الفقي.

وقال إن "المتواطئين مع الحركة الصهيونية" يعتقدون أنهم "سيربكون الدولة ونقول لهم: لا يمكن إرباكها والشعب لا يمكن ادخاله في دوامة الشك".

وأشار إلى أن فرار 5 ارهابيين من سجن المرناقية "هو عملية تهريب وليس فرار"، لافتا إلى أنه تمّ الإعداد لذلك منذ أشهر.

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كما أكّد سعيد أنّ الصور التي تم نشرها لا علاقة لها بالواقع وما كان لها أن تنشر أصلا، لأنها تهدف إلى تحويل وجهة البحث.

وأضاف سعيّد: "ما حصل يوم أمس ليس مقبولا على أي مقياس من المقاييس"، موضحا أن "هناك تقصيرا من قبل جملة من الأجهزة أو من الأشخاص ولا بدّ من أن تتم ملاحقتهم ثم محاكمتهم".

وتابع الرئيس التونسي :"غيّروا أسماءهم واندسّوا داخل الأجهزة الأمنية، هؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية ولا في أي جهاز من أجهزة الدولة."

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الفارين من السجن المدني بالمرناقية تضمنت المدعو أحمد المالكي المكنى بـ"الصومالي".

وذكر بيان الداخلية التونسية يوم أمس الثلاثاء 31 أكتوبر، أنّه تمّ إشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية، بفرار 5 عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المذكور فجر اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة، أنه قد تمّ تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال.

المصدر: RT