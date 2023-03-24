تونس.. عائلات الموقوفين في قضية التآمر تنظم مأدبة إفطار أمام سجن المرناقية

قررت عائلات الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس، تنظيم مأدبة إفطار يوم الجمعة أمام سجن المرناقية.

وتأتي هذه الخطوة وفق ما أكدته فايزة الشابي زوجة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" في اطار حركة المساندة للموقوفين وفي إطار الوقفة الأسبوعية تضامنا مع الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة".

يشار إلى أن عائلات الموقوفين نظمت في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، رافعين شعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين.

المصدر: وسائل إعلام تونسية