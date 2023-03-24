 
مباشر

تونس.. عائلات الموقوفين في قضية التآمر تنظم مأدبة إفطار أمام سجن المرناقية

أخبار العالم العربي

تونس.. عائلات الموقوفين في قضية التآمر تنظم مأدبة إفطار أمام سجن المرناقية
AP
تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uzul

قررت عائلات الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس، تنظيم مأدبة إفطار يوم الجمعة أمام سجن المرناقية.

وتأتي هذه الخطوة وفق ما أكدته فايزة الشابي زوجة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، في تصريح  لإذاعة "شمس أف أم" في اطار حركة المساندة للموقوفين وفي إطار الوقفة الأسبوعية تضامنا مع الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة".

يشار إلى أن عائلات الموقوفين نظمت في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، رافعين شعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا