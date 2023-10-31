الجيش الإسرائيلي يعلن عن هجوم يستهدف إيلات فجر الأربعاء وسماع أصوات انفجارت في المدينة.. (بالفيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر وسط حديث عن اعتراض صواريخ.

ووصفت وسائل اعلام صواريخ الاعتراض المضادة بالكبيرة وهي ليست قبة حديدية أو ما يشابهها.

ورجحت ان تكون صواريخ الاعتراض من منظومة "حيتس" أو نظام آخر على الطراز نفسه، ما يؤشر إن الصورايخ الذي تم اعتراضها "على الأغلب من اليمن".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الدفاع الجوي اعترض قبل قليل، تهديدا جويا تم رصده في منطقة البحر الأحمر جنوب إيلات، ولم يتم رصد أي خطر على السكان ولم يتم رصد أي دخول للهدف في الأراضي الإسرائيلية".

يتبع..