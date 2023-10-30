بغداد.. صدور حكم بالإعدام على أجنبي خطط لتفجير نفسه بعملية انتحارية

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد اليوم الاثنين حكما بالإعدام على أجنبي من منتسبي تنظيم "داعش" خطط لتفجير نفسه بعملية انتحارية في العراق.

وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحفي أن "الإرهابي الذي انتمى لعصابات داعش الإرهابية اعترف بأنه كان يخطط لتفجير نفسه داخل العراق وتحديدا في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

ولم تعلن السلطات العراقية في بيانها عن جنسية الشخص الذي أصدرت حكما بإعدامه.

المصدر: RT