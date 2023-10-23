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الجيش اللبناني يحبط محاولات تسلل نحو 800 سوري

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يحبط محاولات تسلل نحو 800 سوري
AP
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، إحباط محاولات تسلل نحو 800 سوري عند الحدود الشمالية ومتابعة حركة النازحين في لبنان.

وقالت قيادة الجيش في بيان، إنه "في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش خلال الأسبوع الماضي، محاولات تسلل نحو 800 سوري عند الحدود اللبنانية- السورية".

وأكد أن "الجيش يواصل في هذا الإطار متابعة حركة النازحين السوريين وتنقلاتهم داخل لبنان".

يذكر أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، وصل في وقت سابق اليوم الاثنين إلى دمشق، حيث سيبحث ملف النازحين السوريين مع نظيره فيصل المقداد.

هذا وكثفت السلطات الأمنية اللبنانية جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، عبر الحدود، وقد أحبط الجيش خلال أسبوع واحد من شهر سبتمبر الماضي، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.

المصدر: RT

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