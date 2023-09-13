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إصابة 3 سوريين بانفجار لغمين خلال محاولتهم العبور إلى لبنان (فيديو)

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إصابة 3 سوريين بانفجار لغمين خلال محاولتهم العبور إلى لبنان (فيديو)
Globallookpress
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أصيب ثلاثة سوريين بانفجار لغمين أرضيين في الجانب السوري من الحدود الشمالية خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية، حسبما أعلن الجيش اللبناني.

وأعلن الجيش اللبناني، عبر حسابه على منصة X، أنه بتاريخ اليوم "أثناء محاولة عدد من السوريين التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود، ما أدى إلى إصابة 3 منهم. وقد تولى الصليب الأحمر اللبناني نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان".

يذكر أن السلطات الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، عبر الحدود، وقد أحبط الجيش الأسبوع الماضي محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.

المصدر: RT

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