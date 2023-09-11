ميقاتي يأسف لعدم اجتماع الحكومة لعرض ملف النزوح السوري

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أسفه لعدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لبحث ملف النزوح السوري بسبب عدم وجود نصاب قانوني.

وقال المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان: "لم ينعقد النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في السراي لبحث ملف النزوح السوري إلى لبنان. وبناء عليه، قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع السادة الوزراء الحاضرين ومع قائد الجيش والمدير العام للأمن العام".

وأكد أن ميقاتي "يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس إلا"، مشددا على أن "الحكومة لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الأجهزة الأمنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال".

وأكد أن "المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية".

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي البيان الاتي:



لم ينعقد النصاب القانوني لجلسة #مجلس_الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في السرايا لبحث ملف النزوح السوري الى لبنان.

وبناء عليه، قرر دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع السادة الوزراء الحاضرين ومع… pic.twitter.com/2n3gE5n5ts — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 11, 2023

المصدر: RT