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الجيش اللبناني: إحباط محاولة تسلل نحو 1200 سوري

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الجيش اللبناني: إحباط محاولة تسلل نحو 1200 سوري
Gettyimages.ru
أرشيف
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أعلن الجيش اللبناني عن إحباط، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية، خلال الأسبوع الحالي.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

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يذكر أن السلطات الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، عبر الحدود.

المصدر: RT

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