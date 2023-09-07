الجيش اللبناني: إحباط محاولة تسلل نحو 1200 سوري

أعلن الجيش اللبناني عن إحباط، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية، خلال الأسبوع الحالي.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

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في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عند الحدود اللبنانية السورية.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/tG73vzWzTT — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 7, 2023

يذكر أن السلطات الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، عبر الحدود.

المصدر: RT