اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية شمالي البلاد (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن اشتباكات اندلعت بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية شمالي البلاد.

وقال مراسلنا إن الجيش العراقي تبادل إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة مع قوات البيشمركة في قضاء مخمور بمحافظة نينوى بعد خلاف على نقطة تفتيش كان يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني وانسحب منها.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود إصابات من الطرفين.

المصدر: RT