مقتل وإصابة العشرات من قوات الأمن الكردية بقصف تركي في شمال سوريا

أفادت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا اليوم الاثنين بأن 29 عضوا من قوى الأساييش (قوى الأمن) قتلوا وأصيب 28 آخرون بجروح جراء قصف جوي تركي لأكاديمية للأمن قرب بلدة ديريك.

قالت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" في بيان لها إن القوات التركية استهدفت ليلة أمس الأحد عدة نقاط في ديريك ورميلان ومن ضمنها أكاديمية مكافحة المخدرات التي تعمل على مدار الساعة.

وأضاف البيان أن الضربة التركية أصابت أيضا مواقع نفط ومناطق مدنية بينها مشاريع زراعية في ريف الدرباسية مما أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح.

وأشار البيان إلى أن هجمات الأمس واليوم أسفرت عن مقتل 29 عضوا من قوات مكافحة المخدرات، وإصابة 28 آخرين بجروح إصابات عدد منهم خطرة.

▪️Turkey bombed most of the towns on the border last night.#Derik countryside was targeted heavily.

▪️Derik hospital was calling for blood.

▪️an Asayish post was targeted.

▪️serious damages on oil refineries.

▪️17 sites were bombed during few hours. pic.twitter.com/uxKHcmXj7e — Mustafa Al-Ali (@Mustafa_Alali2) October 9, 2023

إقرأ المزيد

ونددت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بالهجمات التركية وكذلك "الصمت الدولي المرافق" الذي اعتبرته "دعما مباشر لتركيا بعدوانها ضد شعبنا"، وأكدت التزامها "بحماية شعبنا ومكتسباته، وبحقنا في الدفاع المشروع دون المساس".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" عن حداد عام لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا القصف التركي.

وكانت الدفاع التركية أعلنت أمس الأحد عن تدمير"6 مواقع للإرهابيين" في عملية جوية شنتها على شمال سوريا مساء الأحد، موضحة أن من بين المواقع المستهدفة "منشأة نفطية ومخابئ، يعتقد أنها كانت تحتضن إرهابيين يحملون صفات قيادية"، حسب وكالة الأناضول.

المصدر: RT