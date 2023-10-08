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الجيش التركي يدمر آبارا ومستودعات للنفط في سوريا يسيطر عليها العمال الكردستاني

أخبار العالم

الجيش التركي يدمر آبارا ومستودعات للنفط في سوريا يسيطر عليها العمال الكردستاني
Globallookpress
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات الجوية التركية نفذت عملية في شمال سوريا، حيث ضربت أهدافا لحزب العمال الكردستاني.

وقالت الوزارة في بيانها: "نتيجة للغارة، تم تدمير 6 مواقع لحزب العمال الكردستاني، معظمها آبار ومستودعات للنفط خاضعة لسيطرة المنظمة الإرهابية".

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وأضافت أن العملية الجوية بدأت في الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض المدنيين للأذى أثناء العملية.

وأشارت إلى أنه "نتيجة للعملية، تم القضاء على عدد كبير من الإرهابيين".

ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية حول العملية.

وتنفذ تركيا عمليات جوية في شمال سوريا والعراق في أعقاب هجوم حزب العمال الكردستاني على مقر وزارة الداخلية في أنقرة في 1 أكتوبر.

وتؤكد أنقرة أنها تتصرف على أساس حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: تاس

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