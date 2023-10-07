صحيفة: الجيش التركي شن أكبر غارة جوية ضد حزب العمال الكردستاني في سوريا

أفادت صحيفة "يني شفق" بأن سلاح الجو التركي نفد أكبر عملية جوية في شمال سوريا، استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وجناحه السوري قوات الدفاع الشعبي.

وذكرت الصحيفة أن 30 طائرة مقاتلة شاركت في هذه الغارة الضخمة.

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وانطلقت العملية الجوية مساء الخميس، ونفذت على عمق 40-50 كيلومترا، وتم تنفيذ الهجمات على قواعد المسلحين وآبار النفط التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ومستودعات الوقود ومواد التشحيم في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أفادت سابقا بأنه تم تدمير 15 هدفا لحزب العمال الكردستاني والقضاء على عدد كبير من مسلحيه خلال العملية.

وتنفذ قوات الأمن التركية عملية "أبطال" لمكافحة الإرهاب في عموم البلاد بعد محاولة هجوم إرهابي يوم الأحد الماضي، قرب وزارة الداخلية وسط أنقرة. ووفقا لبعض وسائل الإعلام، أعلن حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، مسؤوليته عن محاولة الهجوم الإرهابي.

وبعد هذه الأحداث، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن غارات جوية على أهداف لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا.

المصدر: نوفوستي