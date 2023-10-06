مراسل RT: ضربات جوية تركية جديدة ضد الوحدات الكردية في الشمال السوري

قال مراسل RT في تركيا مساء يوم الجمعة إن وزارة الدفاع التركية أعلنت توجيه ضربات جوية جديدة استهدفت مواقع تابعة للوحدات الكردية في الشمال السوري.

وأضاف أن الدفاع التركية أفادت بأنه تم تدمير 15 موقعا بعضها يتحصن فيها قيادات من الوحدات الكردية.

من جهته ذكر مراسل RT في سوريا نقلا عن شهادات مدنية تواصل معها بشكل مباشر، أن أماكن القصف الجوي التركي حاليا في:

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- جبل فره جوخ في ديريك

- نقطة على طريق معبر سيمالكا مع كردستان العراق

- قرية بالقرب من مخيم روج

- محطة مياه قرية سري خاني

- مطحنة عامودا بريف القامشلي الغربي

- كوباني حي كانيه كردان

- مشفى كورونا في كوباني

وأشار إلى أن شهود عيان في ديريك تحدثوا عن وجود ثلاث طائرات حربية خلال الضربات وليس دورنات.

إلى ذلك، صرح مراسلنا بأن قصفا مدفعيا استهدف عين عيسى وبلدة ابو رأسين وتل تمر.

وأوضح أيضا أن محيط بلدة القحطانية بريف القامشلي الشرقي شهد انفجارات متتالية.

المصدر: RT