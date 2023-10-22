حزب الله يستهدف موقعي العبّاد ومسكاف عام ‏بالصواريخ الموجهة ‏والقذائف المدفعية

قال حزب الله اللبناني في بيان مساء الأحد إنه استهدف موقعي العبّاد ومسكاف عام ‏بالصواريخ الموجهة ‏والقذائف المدفعية وحقق إصابات مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي ومقتل 6 من عناصر الحزب وعنصر من حركة "الجهاد الإسلامي" في جنوب لبنان.

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هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ثلاثة من جنوده جروح أحدهم خطيرة واثنان جروحهما طفيفة، جراء إطلاق مقاتلي "حزب الله" صاروخا مضادا للدبابات باتجاه قرية برعام.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه إذا دخل حزب الله الحرب فسيؤدي ذلك إلى دمار لا يمكن تخيله للحزب ولبنان.

وأضاف نتنياهو أنه إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب، فإنه يحن إلى حرب لبنان الثانية وسوف يرتكب خطأ حياته، في إشارة منه إلى حرب تموز 2006.

وصرح نتنياهو خلال زيارة أجراها بعد ظهر اليوم الأحد لفرقة الكوماندوز شمال إسرائيل، بأن حرب غزة مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT