صحيفة فرنسية: السعودية تدرس شراء 54 مقاتلة رافال الفرنسية

تدرس المملكة العربية السعودية شراء طائرات رافال الفرنسية، حيث تواصلت مع شركة "داسو" الفرنسية للطيران للاستفسار عن سعر شراء 54 طائرة من هذا الطراز.

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وذكرت صحيفة "لاتريبيون ديمانش"، نقلا عن مصادر متطابقة، أن الشركة الفرنسية المصنعة للطائرات لديها "حتى العاشر مننوفمبر للرد" على استفسار الرياض.

وقالت الصحيفة، إنه إذ تمت الصفقة، سيكون هذا النجاح "مدويا" لطائرة رافال، حيث أن السعودية تفضل حتى الآن الحصول على طائرة إف-15 الأمريكية أو يوروفايتر تايفون المصنعة من مجموعة شركات من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وذكرت الصحيفة بأن ألمانيا علقت مبيعات الأسلحة إلى الرياض منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي نهاية عام 2018، ما يثير احتمال أن يكون الاهتمام الذي أبدته السعودية بطائرات رافال وسيلة للضغط على مزوديها المعتادين للطائرات المقاتلة.

السعودية ليست أول دولة في المنطقة تهتم بطائرة رافال، فقد سبق أن اشترت مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر عددا منها.

ومن بين 453 طائرة جديدة تم طلبها في هذه المرحلة، طلبت 7 دول 261 طائرة، وهي: اليونان وكرواتيا وإندونيسيا والهند، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط الثلاث، فيما طلبت فرنسا 192 طائرة.

ودخلت رافال الخدمة عام 2004 في سلاح البحرية الفرنسي وحققت نجاحا في التصدير في وقت متأخر.

المصدر:أ ف ب