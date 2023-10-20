ليبيا.. زعيم تنظيم مسلح يمهل الجنود الإيطاليين 48 ساعة لمغادرة البلاد

أمهل قائد ما يعرف بـ"لواء الصمود" في ليبيا صلاح بادي، القوات الإيطالية المتواجدة في مدينة مصراتة، 48 ساعة للخروج من البلاد طواعية، مهددا باقتحام المبنى وطردهم بالقوة.

ومنذ سنوات، تتواجد بعثة عسكرية إيطالية داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة، يتجاوز عددها 300 جندي، دخلت إلى ليبيا تحت غطاء تقديم المساعدة الطبية للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج التي كانت تقاتل في سرت عام 2016.

وفي مقطع فيديو سجل خلال مظاهرة أمام مقر الكلية الجوية بمدينة مصراتة، حيث تتواجد بعثة عسكرية إيطالية يتجاوز عددها 300 جندي، قال بادي إنه "لا بد من خروج الجنود الإيطاليين" الذين وصفهم بـ"الجواسيس" من الأراضي الليبية، معتبرا أن استمرار تواجدهم هو "احتلال أجنبي وانتهاك لسيادة الدولة وعار على الشعب الليبي".

وحذر بادي كل من يحاول حمايتهم، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، التي شن هجوما عنيفا عليها، ووصفها بأنها حكومة "فاسدة" و"مطبعة" مع إسرائيل.

فيديو > صلاح بادي يمهل القوات الايطالية 48 ساعة لاخلاء القاعدة الجوية #مصراتة . #ليبيا#المرصدpic.twitter.com/DKBScLrPZj — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 18, 2023

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وتشهد ليبيا أسوة بعدد كبير من دول المنطقة والعالم، فعاليات تضامنية مع فلسطين، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الذي أدى إلى سقوط آلاف القتلى وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

المصدر: RT