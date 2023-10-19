فصائل "المقاومة" في العراق تتبنى هجوما على قاعدة "التنف" التابعة للتحالف الدولي

أعلنت مجموعة فصائل شيعية مسلحة في العراق، اليوم الخميس، تبنيها هجوما على قاعدة "التنف" التابعة للتحالف الدولي.

وذكرت في بيان صحفي مقتضب: "استهدفنا صباح اليوم قاعدة التنف بثلاث طائرات مسيرة".

وأضافت أن "الطائرات أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء يوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية "تصدت لمسيرات في العراق بالقرب من القوات الأمريكية وقوات التحالف".

وأضافت: "في غرب العراق، اشتبكت القوات الأمريكية مع طائرتين بدون طيار، ما أدى إلى تدمير إحداهما وإلحاق أضرار بالثانية، وإصابة أحد أفراد قوات التحالف بجروح طفيفة".

المصدر: RT