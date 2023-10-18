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رئيس وزراء العراق الأسبق يطالب بانسحاب القوات الأمريكية من بلاده

أخبار العالم العربي

رئيس وزراء العراق الأسبق يطالب بانسحاب القوات الأمريكية من بلاده
أرشيف
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علق رئيس الحكومة العراقية الأسبق عادل عبد المهدي على الأحداث في غزة، وطالب بضرورة سحب واشنطن و"الناتو" قواتهما من العراق.

وقال في بيان صحفي: "أمام الفاجعة الكبرى وردا أوليا للعدوان على فلسطين، نرى في هذه المرحلة مطلبين عاجلين، أولهما تطبيق فوري لقرار مجلس النواب في الخامس من يناير 2020 القاضي بانسحاب كافة القوات الأمريكية والناتو بكل مسمياتها".

وأضاف: "وثانيهما، الاستعداد على كافة الصعد والمجالات لمواجهة المعركة الطويلة التي تنتظرنا".

المصدر: RT

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