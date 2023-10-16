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بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع بيروت

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع بيروت
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غمرت مياه الأمطار مناطق عدة في لبنان وحولت بعض الطرق إلى أنهار جرفت المركبات، وعلقت حركة السير.

وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف المناطق اللبنانية تظهر آثار الخراب الذي خلفته الأمطار صباح اليوم الاثنين.

هذا وفاض نهر الغدير، وحولت السيول حي السلم إلى مسبح طبيعي، فغرقت الطرقات والسيارات.

وكانت غرفة التحكم المروري التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طلبت في منشور عبر منصة X من السائقين عدم سلوك طريق أنفاق المطار بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه.

وأفادت الغرفة بأنه تم التواصل مع فرق الصيانة والأشغال للمعالجة وعناصر من مفرزة السير بعبدا في المحلة يعملون على تسهيل السير.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية

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