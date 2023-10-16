بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع بيروت

غمرت مياه الأمطار مناطق عدة في لبنان وحولت بعض الطرق إلى أنهار جرفت المركبات، وعلقت حركة السير.

وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف المناطق اللبنانية تظهر آثار الخراب الذي خلفته الأمطار صباح اليوم الاثنين.

من داخل نفق المطار خط الجنوب بيروت النفق الثاني عائلة بأكملها تغرق من ام واب وثلاثة أطفال والمياه أصبحت لثلثي السيارة وتغمرهم



نرجو من الفرق المختصة التوجة الى نفق المطار لإنقاد العائلة@alihamie_lbpic.twitter.com/S7miqc5yoN — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 16, 2023

انفاق المطار و الاوزاعي مقطوعة بالاتجاهين pic.twitter.com/L8YMWx6qhe — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 16, 2023

هذا وفاض نهر الغدير، وحولت السيول حي السلم إلى مسبح طبيعي، فغرقت الطرقات والسيارات.

نهر الغدير يفيض في الاحياء السكنية والمياه تغمر السياراتhttps://t.co/6p51aKhlMZpic.twitter.com/WXLhvwjSKa — vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) October 16, 2023

وكانت غرفة التحكم المروري التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طلبت في منشور عبر منصة X من السائقين عدم سلوك طريق أنفاق المطار بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه.

وأفادت الغرفة بأنه تم التواصل مع فرق الصيانة والأشغال للمعالجة وعناصر من مفرزة السير بعبدا في المحلة يعملون على تسهيل السير.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية