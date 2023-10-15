روسيا تقدم 25 منحة دراسية للطلبة الليبيين (فيديو)

أعلن السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين عن تقديم روسيا 25 منحة دراسية للطلبة الليبيين في عدة مجالات.

وأوضح السفير أن 30 طالبا ليبيا سيصلون هذا العام إلى روسيا بالتنسيق مع السلطات الليبية، ضمن مشروع روسيا لتقديم الخدمات التعليمية لليبيين.

وتابع أن العلاقات الليبية الروسية هي علاقات تاريخية لكنها تأثرت بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد منذ السنوات الماضية، وتعمل السفارة على إعادتها من جديد.

وتأتي تصريحات أغانين خلال زيارة له إلى المعهد العالي للفنون التقنية بالعاصمة الليبية طرابلس التقى خلالها بوكيل وزارة التعليم التقني طاهر بن طاهر، واطلع على نشاطات المعهد.

المصدر: RT