الإمارات تصدر بيانا بشأن معلومات حول وصول طائرات أمريكية إلى "الظفرة" من أجل "دعم إسرائيل"

نفت وزارة الدفاع الإماراتية ما وصفته بأنها "مزاعم إعلامية" حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية في البلاد من أجل تقديم الدعم لإسرائيل.

قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في بيان: "تنفي وزارة الدفاع المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل".

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وأكدت وزارة الدفاع أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة"، وأن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محدّدة مسبقا منذ عدة شهور إنما هو "في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليا".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمر بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار في إطار الأوضاع التي تمر بها غزة.

وقد أطلقت "حماس" فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

المصدر: وام + RT