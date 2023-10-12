 
مباشر
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1537 قتيلا و6612 مصابا

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي بسبب القصف الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي بسبب القصف الإسرائيلي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7wf

قال رئيس الوزراء اللبناني بالوكالة نجيب ميقاتي إن لبنان سيقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي بسبب القصف الإسرائيلي.

منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، تبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي ضربات متفرقة محدودة في المناطق الحدودية، لتجنب تصعيد واسع النطاق.

وقال ميقاتي الذي عرضت كلمته على القنوات التلفزيونية اللبنانية: “طلبت من وزير الخارجية إرسال شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية اعتداءاتها على لبنان”.

 

إقرأ المزيد
"حزب الله" يعلن مقتل 3 من عناصره في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

وأشار رئيس الوزراء بالوكالة اللبناني إلى أن الأحداث التي تجري على الحدود الجنوبية للبلاد تدعو للقلق.

وأضاف: "نؤكد على دور الجيش في ضمان الأمن والسلام بالتعاون مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان".

المصدر: ريا نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا