لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي بسبب القصف الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء اللبناني بالوكالة نجيب ميقاتي إن لبنان سيقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي بسبب القصف الإسرائيلي.

منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، تبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي ضربات متفرقة محدودة في المناطق الحدودية، لتجنب تصعيد واسع النطاق.

وقال ميقاتي الذي عرضت كلمته على القنوات التلفزيونية اللبنانية: “طلبت من وزير الخارجية إرسال شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية اعتداءاتها على لبنان”.

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وأشار رئيس الوزراء بالوكالة اللبناني إلى أن الأحداث التي تجري على الحدود الجنوبية للبلاد تدعو للقلق.

وأضاف: "نؤكد على دور الجيش في ضمان الأمن والسلام بالتعاون مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان".

المصدر: ريا نوفوستي