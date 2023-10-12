السيسي: نحن أمام تطورات شديدة الخطورة ومصر لن تترك الفلسطينيين

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن المنطقة تعيش تطورات شديدة الخطورة بعد التصعيد الكبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال السيسي "نحن امام تطورات شديدة الخطورة".

وتابع"هناك من يحيد بالقضية الفلسطينية بصراعات صفرية".

وقال "ادعو كل الاطراف بالتحلي بصوت العقل..."، وأن مصر مستعدة للوساطة"

لكن السيسي أكد "سعي مصر للسلام يحتم عليها ألا تترك الفلسطينيين... يجب تحنب سياسات العقاب الجماعي و التجويع".

وقال "يجب على المجتمع الدولي ان يتحمل مسئولياته لايصال المساعدات الى قطاع غزة".

وتابع "كل صراع لا يهدف للسلام هو عبث لا يعول اليه.. اتصالات مصر لا تتوقف لايجاد حل للازمة الراهنة.. لدينا تعاطف لكن نتعامل بالعقل".

ورفض السيسي ضمنيا أي تهجير من غزة وقال "لدينا 9 ملايين ضيف جاؤوا من بلدانهم لاسباب امنية لكن الوضع يختلف في غزة.

وقال السيسي مخاطبا المصريين "احترسوا من الفتن و المزايدات".

وتتزامن تصريحات الرئيس المصري مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، واستمرار المواجهات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في محيط غزة، واتساع رقعتها لتشمل جنوب لبنان والحدود المصرية.

المصدر: RT