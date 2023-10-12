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تفعيل الإنذار في مدينة المطلة على الحدود مع لبنان وأنباء عن سقوط صواريخ

"كتائب القسام" تعلن قصف عسقلان وأسدود بعشرات الصواريخ وصافرات الإنذار تدوي دون توقف

أخبار العالم العربي

AFP
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أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس، "قصف عسقلان وأسدود المحتلتين بعشرات الصواريخ ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".


وأفادت مراسلتنا بأن صافرات الإنذار تدوي من دون توقف في أسدود وعسقلان وغلاف غزة.

هذا وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر كبيرة في مدينتي رفح ودير البلح خلال الساعاعت الأخيرة.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، تستمر المواجهات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في محيط غزة، وتتسع رقعتها لتشمل جنوب لبنان والحدود المصرية.

المصدر: RT

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