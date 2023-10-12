مراسلنا: مقتل شقيق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق

لقي يوسف أبو مرزوق شقيق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق مصرعه وعدد من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الصناعة برفح اليوم الخميس.

إقرأ المزيد

وشنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس غارات جوية واسعة النطاق على قطاع غزة، استهدفت مقرات العمليات الخاصة لقوة النخبة التابعة لـ"حماس"، ما أسفر عن مقتل مسؤول كبير في لواء رفح التابع لبحرية الحركة.

وأفادت مراسلتنا في وقت لاحق باستهداف الجيش الإسرائيلي لحي الشجاعية شمال قطاع غزة، بالمدفعية.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1203 فلسطينيين والجرحى إلى أكثر من 5700 في غزة، وإلى 29 قتيلا و180 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: RT