مراسلتنا: المستوطنون يعتدون على منازل الفلسطينيين جنوب نابلس ويقطعون الطريق أمام موكب جنازة "فيديو"

اعتدت مجموعة من المستوطنين اليوم الخميس على منازل المواطنين الفلسطينيين في قرية الساوية جنوب نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر.

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وانتشر مقطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتراضهم الطريق أمام جنازة أقيمت للقتلى الفلسطينيين الذي قضوا خلال العدوان الإسرائيلي أمس الخميس في قصرة، ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وأفادت مراسلتنا بمقتل المواطن إبراهيم الوادي ونجله أحمد برصاص المستوطنين، خلال اعتدائهم على موكب جنازة في بلدة قصرة.

وفجر السبت أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT