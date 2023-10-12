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حسين الشيخ يؤكد لقاء الرئيس الفلسطيني مع بلينكن في عمّان

أخبار العالم العربي

حسين الشيخ يؤكد لقاء الرئيس الفلسطيني مع بلينكن في عمّان
AFP
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أكد حسن الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان غدا الجمعة.

وقال الشيخ، عبر حسابه على X (تويتر سابقا): "في إطار الجهد المبذول على مدار الساعة من قبل القيادة الفلسطينية لوقف هذه الحرب المدمرة... من المقرر أن يلتقي الرئيس يوم غد الجمعة مع وزير الخارجية الأمريكي".

وأشار أيضا إلى أن عباس سيلتقي اليوم الخميس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وكان تلفزيون "المملكة" الأردني قد ذكر أن عباس سيصل إلى عمان اليوم وسيلتقي بلينكن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث الأوضاع في غزة في يوم وصوله.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أيضاً قد أكدت في وقت سابق أن الزيارة التي يجريها بلينكن إلى إسرائيل والأردن ستتضمن لقاء يجريه مع عباس في عمان.

وأطلقت حركة حماس يوم السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT

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