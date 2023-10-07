هآرتس: تسلل حوالي 300 من مقاتلي حماس إلى المناطق الحدودية الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن ممثل للشرطة الإسرائيلية أن ما يصل إلى 300 مقاتل من حركة "حماس" الفلسطينية تسللوا إلى المناطق الحدودية مع إسرائيل.

وكتبت الصحيفة: "ما بين 200 إلى 300 من مقاتلي حماس دخلوا إلى إسرائيل صباح السبت".

وبحسب الشرطة، فإن العشرات من ممثلي الحركة الفلسطينية يختبئون في إسرائيل.

وفي 7 تشرين أكتوبر، تم وضع الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب بسبب تسلل مسلحين من قطاع غزة إلى المناطق الحدودية مع إسرائيل.

ووفقاً للتقارير، قُتل ما لا يقل عن 300 شخص وأصيب أكثر من 1500 آخرين نتيجة القصف الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.

وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وصل إلى 198 شخصا، وأصيب أكثر من 1600 آخرين.

وتعرضت إسرائيل، صباح يوم أمس السبت، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وصرحت حماس أنها أسرت أكثر من 35 عسكريا ومستوطنا إسرائيليا.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماع طارئ مع عدد من المسؤولين، على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد القوات والمستوطنين الإسرائيليين.

لمصدر: هآرتس