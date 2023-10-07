دمار هائل بأحد المباني في تل أبيب جراء هجوم صاروخي فلسطيني (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو دمارا كبيرا لحق بأحد المباني في مدينة تل أبيب نتيجة استهدافه بصاروخ فلسطيني.

وتشن كتائب القسام منذ ساعات الصباح هجوما صاروخيا واسعا يتزامن مع اجتياح واسع لعناصرها مستوطنات قطاع غزة.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن حجم الخسائر في صفوف الإسرائيليين، إلا أن تقارير تفيد بدمار هائل في عدد من المواقع.

وسقط مئات الإسرائيليين بين قتيل وجريح في الهجوم غير المسبوق للمقاومة الفلسطينية.

المصدر: RT