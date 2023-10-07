المغرب.. إيقاف "بوندكاني" للاشتباه بتورطه في الإخلال العلني بالحياء وعرض مهيجات جنسية (صورة)

أوقفت الشرطة القضائية بمدينة فاس المغربية اليوتيوبور "البوندكاني الحاج العثماني" للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإخلال العلني بالحياء وعرض مهيجات جنسية وأدوية تشكل ضررا على الصحة.

وأوضح مصدر أمني أن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني رصدت إعلانات على قناة المعني بالأمر على منصة يوتيوب تعرض مهيجات جنسية للبيع، ويتلفظ فيها بعبارات تدخل في نطاق الشبهة المذكورة.

وأضاف المصدر أن الأبحاث قادت إلى تشخيص هوية المعني بالأمر بشكل دقيق وضبطه وإخضاعه للبحث القضائي.

وأكد أن المشتبه به تم تقديمه الخميس أمام النيابة العامة المختصة التي قررت متابعته في حالة سراح بعد دفع كفالة مالية.

وأشار موقع "هسبريس" إلى أن اليوتيوبور يواظب على نشر مقاطع فيديو نالت عددا كبيرا من المشاهدات، يتحدث فيها عن العلاقات الزوجية والجانب الجنسي منها مستعملا عبارات مخلة بالحياء.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي