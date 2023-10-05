مصر.. ضبط مدير شركة عقارات محكوم عليه بـ 339 سنة سجنا

استجابت الداخلية المصرية لشكوى نشرت بإحدى الصحف لملاك عدد من الوحدات السكنية بمنطقة الساحل الشمالي، التمسوا خلالها تنفيذ أحكام صادرة لصالحهم ضد شخص نصب عليهم واستولى على أموالهم.

وكشفت التحريات وعملية جمع المعلومات أن المتهم مدير شركة للاستثمار العقاري مطلوب للتنفيذ عليه في عدد 112 حكما بتهم شيك – نصب – تبديد – استيلاء، بإجمالي مدة حبس بلغت 339 سنة وكفالات مالية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمحل اختبائه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأكدت الداخلية أن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى التعامل الإيجابي مع كافة شكاوى المواطنين.

وفي سياق آخر، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة كفر الشيخ لقيامهما بـ"مزاولة نشاط غير مشروع في مجال القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها، بالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق شراء الأراضي والسيارات، وشراء وثائق تأمينية، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة".

وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المتهمان بنحو 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيما تولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

المصدر: "القاهرة 24" المصري