مصر.. الأمن يكشف ملابسات تزوير عملات ورقية بالقاهرة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية في بيان يوم الخميس، ملابسات تداول مقطع فيديو تزوير عملات ورقية بالقاهرة.
وقالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية تابعت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" ادعى خلاله صاحب الحساب بتداول عملات ورقية مزورة والتي لا يتم كشفها إلا عن طريق ماكينات عد النقود الحديثة.
وذكرت أنه وبالفحص، تبين أن القائم بالنشر صاحب شركة لتوريد ماكينات عد النقود وفرز العملات، مقيم بالقاهرة.
وبمواجهته أقر بأن الغرض من نشر مقطع الفيديو هو الترويج لمنتجات شركته لترويج ماكينات عد النقود.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الملف.
كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" إدعى خلاله صاحب الحساب بتداول عملات ورقية مزورة والتى لا يتم كشفها إلا عن طريق ماكينات عد النقود الحديثة.— وزارة الداخلية (@moiegy) October 5, 2023
بالفحص تبين أن القائم بالنشر (صاحب شركة لتوريد ماكينات عد النقود وفرز العملات- مقيم… pic.twitter.com/P1e9RJSxAR
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية