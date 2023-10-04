الكشف عن سر الخلاف بين مصر وسوريا على موعد حرب أكتوبر

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سر الخلاف بين مصر وسوريا على موعد حرب أكتوبر 1973.

وقال أبو الغيط في حوار في برنامج "على مسؤليتي": إن إسرائيل وصلت لها أنباء أن العملية العسكرية المصرية ستكون 6 مساء لكي تكون الشمس خلفهم، وأن سوريا كانت تريد الضربة فجرا لكي تكون الشمس في وجه إسرائيل لكي تعبر القوات السورية.

وأوضح أنه بعد التشاور بين مصر وسوريا على مستوى القيادة العسكرية، تم الاتفاق على توقيت بدء الحرب.

وأضاف: "البحرية المصرية كانت بمدمرتين وغواصة وقوارب وصواريخ كانوا موجودين وخدعناهم أنهم ذاهبين لباكستان للصيانة ولكن الحقيقة توجهوا لميناء عدن كقاعدة للعمليات".

المصدر: "صدى البلد"