أبو الغيط يوضح تفاصيل اجتماع 30 سبتمبر 1973 بين السادات ووزير الحربية

قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن وزير الحربية الراحل الفريق أول أحمد إسماعيل أكد باجتماع 30 سبتمبر 1973 أن القوات المسلحة جاهزة ولكننا الأضعف لأن أمريكا تدعم إسرائيل.

وخلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتى"، أوضح أحمد أبو الغيط قائلا: "الرئيس الراحل أنور السادات في اجتماع 30 سبتمبر 1973 طلب من الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية شرح الوضع الحالي"، متابعا: "الرئيس السادات قال في اجتماع 30 سبتمبر 1973 إن مسئوليتي تحتم علي خوض القتال وتدمير خط باريف..والفريق أول أحمد إسماعيل أكد في اجتماع 30 سبتمبر 1973 أننا سندمر خط باريف".

وأضاف أبو الغيط: "الفريق أول أحمد إسماعيل أكد في اجتماع 30 سبتمبر 1973 قدرتنا على الصمود أمام الضربة المضادة، وأكد أننا سنذهب لعملية سياسية بعد الحرب، وطلب من السادات إصدار توجيه للقتال"، مردفا: "كل الموجودين في الاجتماع أصابهم قلق من حديث السادات، والرئيس السادات أكد أن قرار الحرب مسئوليته التاريخية أمام شعبه وسيمضي فيها، ولم يعترض أحد في الاجتماع على قرار الرئيس السادات".

وأكد أبو الغيط أن "الرئيس السادات لم يعلن في الاجتماع تاريخ الحرب"، مستطردا: "وزير التموين طلب من الرئيس السادات في الاجتماع مدة من 3 إلى 6 شهور وتمويل مالي لتوفير احتياجات الشعب".

المصدر: "صدى البلد"