مصر.."الغرف التجارية" تكشف موعد انخفاض أسعار 9 سلع أساسية

كشف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر، موعد انخفاض أسعار 9 سلع أساسية.

وقال في تصريحات لقناة "صدى البلد" أن هناك انخفاض كبير في أسعار 9 سلع أساسية بدءا من الأحد المقبل.

وأضاف عز أنه بدءا من الأسبوع المقبل ستكون هناك انخفاضات ملحوظة وكبيرة وملموسة في أسعار 9 سلع رئيسية، وذلك بعد التنسيق مع الحكومة والتجار، لافتا إلى وضع الآليات كافة من أجل هذه المبادرة.

وبين أن الـ9 سلع أساسية منها الزيت والسكر والأرز والمعكرونة والفول ومنتجات الألبان، إذ سيتم تخفيض أسعارها بقيم مالية سيشعر بها المواطن.

ولفت عز إلى ضخ كميات كبيرة من السلع لزيادة المعروض في السوق، مشيرا إلى أنه تم الإفراج الجمركي عن الخامات في الموانئ لتحقيق الوفرة في السلع.

وأكمل: "بتخلص إجازة 6 أكتوبر هترجع تلاقي الأسعار انخفضت"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيتم التحرك نحو سلع أخرى، وستكون هناك رقابة من الغرف التجارية، إلى جانب الرقابة الرسمية من الدولة، لضمان البيع بالأسعار المعلنة من المحال التجارية.

وتوافقت الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع بالتنسيق مع البنك المركزي، في اجتماع لمجلس الوزراء.

المصدر: "المصري اليوم"