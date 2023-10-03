الأمن التونسي يعتقل رئيسة "الدستوري الحر" عبير موسي

أفادت وسائل إعلام تونسية أن الأمن قام باعتقال رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء الثلاثاء، من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.

وقال نافع العريبي محامي رئيسة الحزب الحر الدستوري الموقوفة أنه جرى نقلها إلى مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي.

واضاف في تصريحات لراديو "موزاييك" إن موسي ''محتجزة بشكل غير قانوني .. تمّ اختطافها واحتجازها بشكل غير قانوني ولم نتمكن من زيارتها كما يقتضيه القانون".

ووأوضح أن موسي "كانت في مكتب الضبط بقصر رئاسة الجمهورية لإيداع مطلب تظلم لكن تمّ اقتيادها إلى مركز الأمن بحلق الوادي وإلى الآن لا نملك أي معلومة حول سبب إيقافها والفرق الأمنية قامت بمنعنا من الدخول إلى المركز".

ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من (مواليد 15 مارس 1975 بمدينة المنستير)، هي محامية وسياسية تونسية، تولت يوم 13 أغسطس 2016 رئاسة الحزب الدستوري الحر.

وأعاد الحزب الدستوري الحر انتخاب عبير موسي، رئيسة له لولاية جديدة، في مؤتمره الانتخابي الذي عقد من 12 إلى 14 أغسطس 2021.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: راديو موزاييك+جريدة الشروق التونسية