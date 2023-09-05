تونس.. توقيف رئيس حركة "النهضة" بالنيابة ورئيس مجلس شوراها

أعلن القيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، توقيف رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي، ورئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني.

وأشار رياض الشعيبي على حسابه في "فيسبوك" إلى أنه تم نقل منذر الونيسي إلى ثكنة العوينة للحرس الوطني.

ويوم الأحد الماضي، أذنت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتون لإحدى الفرق الأمنية المختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات تسجيل صوتي منسوب إلى الرئيس الحالي المؤقت لحركة النهضة منذر الونيسي، حيث أثار التسجيل جدلا واسعا في مواقع التواصل.

وجاء ذلك عقب نشر الصحفية شهرزاد عكاشة تسجيلا لجزء من محادثة هاتفية جمعتها بالونيسي في علاقة بالصراعات داخل حركة النهضة في المرحلة القادمة، وما راج حول تحالفات مع رجال أعمال نافذين من جهة الساحل للتموقع مجددا في الخارطة السياسية في ظل ما تشهده تونس من تطورات وتغييرات سياسية، وفق ما ذكرت "موزاييك إف إم".

المصدر: "موزاييك إف إم"