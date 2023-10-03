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بوغدانوف يبحث مع السفير المصري لدى موسكو تسوية الأزمات في سوريا وليبيا والسودان واليمن

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بوغدانوف يبحث مع السفير المصري لدى موسكو تسوية الأزمات في سوريا وليبيا والسودان واليمن
Sputnik
ميخائيل بوغدانوف
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بوغدانوف يبحث مع السفير المصري لدى موسكو تسوية الأزمات في سوريا وليبيا والسودان واليمن

وجاء في البيان "تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على حل الأزمات في سوريا وليبيا والسودان واليمن".

وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين ناقشا أيضا "عددا من القضايا بهدف تعزيز التعاون الروسي المصري، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط".

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع عقد بناء على طلب السفير المصري.

المصدر: تاس

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