الجزائر..إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة الطاقة "سوناطراك" توفيق حكار

أنهيت اليوم الاثنين مهام المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" توفيق حكار، وخلفه رشيد حشيشي في المنصب.

هذا وشغل حكار، منصب رئيس مدير عام للشركة منذ تاريخ السادس من شهر فبراير 2020.

وتم اختيار شخص رشيد حشيشي لتولي منصب مدير عام مجمع سوناطراك.

وتمت مراسم تنصيب الرئيس المدير العام للمجمع البترولي اليوم بمقر "سوناطراك"، حيث جرت مراسم تسليم واستلام المهام.

المصدر: "النهار" الجزائرية