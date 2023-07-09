"سوناطراك" و"توتال إنرجيز" تتفقان على استثمار 700 مليون دولار في الغاز المسال

وقعت شركتا "سوناطراك" الجزائرية و"توتال إنرجيز" الفرنسية عقودا بقيمة 700 مليون دولار لتجارة الغاز الطبيعي المسال، ومذكرة تفاهم في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

وأفادت سوناطراك، في بيانٍ اليوم الأحد، بأن "الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد توفيق حكار، والرئيس المدير العام لشركة توتال انرجيز، السيد باتريك بوياني، وقعا بمقر المديرية العامة لسوناطراك، عقدين للمحروقات، وعقد يتعلق بتمديد الالتزامات التعاقدية بين سوناطراك وتوتال انرجيز لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن مذكرة تفاهم في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة".

وبحسب البيان، يتعلق عقدا المحروقات بالحقول التي تستغل بالشراكة، وهما حقليّ "تي إف تي"، و"تي إف تي 2" جنوب.

وينص عقد "تي إف تي 2" على استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 332 مليون دولار، مما يسمح إنتاج 43 مليار متر مكعب من الغاز و4.3 مليون طن من المكثفات و5.7 مليون طن من غاز البترول المسال.

كما تقدر الاستثمارات للعقد الثاني "تي إف تي" بمبلغ 407 ملايين دولار أميركي، مما يتيح إنتاج 11.5 مليار متر مكعب من الغاز و1.3 مليون طن من المكثفات و1.6 مليون طن من غاز البترول المسال.

وبالتالي، وبحسب البيان، فإن الإنتاج المشترك للرقعتين "تي إف تي" و"تي إف تي 2" سيتجاوز 100 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم بحلول عام 2026 مقابل الإنتاج الحالي البالغ حوالي 60 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم.

من جهة أخرى، تتعلق الاتفاقيات الموقعة في مجال الغاز الطبيعي المسال بتمديد الالتزامات التعاقدية بين سوناطراك وتوتال إنرجيز لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال.

ووفقًا للبيان "يؤكد الطرفان، من خلال هذه الاتفاقيات، تعزيز شراكتهما التجارية التي تسمح لهما بلعب دور رئيسي في إمداد السوق الفرنسية والأوروبية بالغاز، والمساهمة في الأمن الطاقوي للمستهلكين".

علاوة على ذلك، ذكر البيان، أن حكار وبوياني وقعا مذكرة تفاهم في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، تجسيدًا لرغبة المجمعين في توسيع شراكتهما لتشمل مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة، وبالتالي الانخراط بشكل كامل في السياسة الوطنية لانتقال الطاقة.

يُذكر أن شركة سوناطراك أعلنت في 25 يوليو الماضي، اكتشاف حقلين للغاز، وآخر للنفط، بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية.

وسبق وأن وقعت "سوناطراك" في 19 يوليو الماضي، عقودا مع عدد من الشركات الأجنبية بينها "أوكسيدنتال" الأميركية، و"إيني" الإيطالية، و"توتال إنرجيز" الفرنسية، للاستثمار في قطاع الطاقة بقيمة 4 مليارات دولار.

وكان مجمّع "سوناطراك" قد أعلن، أواخر مارس الماضي، أن قيمة صادراته تجاوزت 60 مليار دولار خلال عام 2022، لافتا إلى زيادة الإنتاج الأولي من المحروقات بنسبة 2 بالمئة في نفس الفترة.

المصدر: سبوتنيك