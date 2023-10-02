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أمير قطر يستقبل رئيس الإمارات في زيارة رسمية (صور)

أخبار العالم العربي

أمير قطر يستقبل رئيس الإمارات في زيارة رسمية (صور)
Globallookpress
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استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في زيارة عمل، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت الوكالة إلى أن بن زايد سيحضر خلال الزيارة افتتاح المعرض الدولي "إكسبو الدوحة 2023" الذي تستضيفه قطر وتبدأ فعالياته اليوم.

ويرافق بن زايد خلال الزيارة وفد يضم منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة وطحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار وخليفة شاهين المرر وزير الدولة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الدولة وزايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر.

 

المصدر: وام

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