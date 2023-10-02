أمير قطر يستقبل رئيس الإمارات في زيارة رسمية (صور)

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في زيارة عمل، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت الوكالة إلى أن بن زايد سيحضر خلال الزيارة افتتاح المعرض الدولي "إكسبو الدوحة 2023" الذي تستضيفه قطر وتبدأ فعالياته اليوم.

رئيس #الإمارات الشيخ #محمد_بن_زايد يصل إلى العاصمة القطرية #الدوحة.. وأمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد في مقدمة مستقبليه في زيارته الرسمية لحضور حفل افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة pic.twitter.com/xYO4R8vvyB — العربية الإمارات (@AlArabiyaUAE) October 2, 2023

ويرافق بن زايد خلال الزيارة وفد يضم منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة وطحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار وخليفة شاهين المرر وزير الدولة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الدولة وزايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر.

المصدر: وام