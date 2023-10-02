رئيس الإمارات يؤكد تضامن بلاده مع تركيا

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تضامن بلاده مع تركيا في مواجهة الإرهاب، وذلك إثر الهجوم الانتحاري الذي استهدف المديرية العامة للأمن الداخلي في أنقرة أمس.

وفي اتصال هاتفي أجراه مساء الأحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد آل نهيان تضامن الإمارات مع تركيا وشعبها.

وشدد على وجود حاجة لتضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب بجميع صوره.

وعبر الرئيس الإماراتي عن صادق تمنياته لتركيا وشعبها بدوام الأمن والاستقرار والسلامة من كل مكروه.

كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لعنصري الأمن اللذين أصيبا جراء العملية الإرهابية.

وصباح الأحد، وصل إرهابيان بسيارة تجارية إلى أمام المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، حيث فجر أحد الإرهابيين نفسه، وتمكنت قوات الأمن من تحييد الثاني، فيما أصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي.

وقال الحزب الذي تصنفه تركيا ودول غربية إرهابيا إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".

المصدر: "الأناضول"